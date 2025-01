Ilprimatonazionale.it - Marmo, silenzio, tuono: ad Acca Larenzia si rinnova la promessa

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 7 gen – Franco Bigonzetti rimase ucciso sul colpo. Francesco Ciavatta fu raggiunto alla schiena dalla viltà del piombo rosso sulla scalinata posta a lato dell’ingresso della sezione. Poche ore dopo, invece, Stefano Recchioni trovò la morte nella mano armata di chi – in quei concitati frangenti – avrebbe dovuto garantire se non l’ordine, quantomeno il rispetto. “Assassinati dall’odio comunista e dai servi dello stato” recita la targa che ricorda le tre giovanissime vittime di. Un piazzale dove morte e slancio vitale sono destinati ad incontrarsi.“Ogni anno sentirete Presente!”“Ogni anno sentirete Presente!”, per citare una nota canzone d’area. E nel pomeriggio odierno – ancora una volta, quarantasette anni dopo – giungeranno da tutta Italia ragazzi e ragazze, uomini e donne, militanti e semplici cittadini.