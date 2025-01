Game-experience.it - Like a Dragon Direct 2025 annunciato da SEGA e Ryu Ga Gotoku Studios con data ed ora

e RGGhanno appenache il prossimoandrà in onda su YouTube il 9 gennaioalle 18:00 ora italiana.É possibile seguire il nuovolive su YouTube o Twitch:YouTubeTwitchLa diretta mostrerà per la prima volta diversi aggiornamenti e funzionalità mai viste dell’avventura piratesca: Pirate Yakuza in Hawaii, il cui lancio lo ricordiamo è previsto per il 21 Febbraio. Aggiungiamo che: Pirate Yakuza in Hawaii è un nuovo gioco d’azione e d’avventura che segue le avventure per mare e per terra di Goro Majima.Un anno dopo gli eventi di: Infinite Wealth, Majima viene trasportato dalle correnti su un’isola deserta insieme ai resti di un naufragio. Incapace di ricordare persino il suo nome, Majima viaggia in lungo e in largo nell’Oceano Pacifico alla ricerca di indizi per ricostruire la sua identità perduta in compagnia di un ragazzo di nome Noah che gli ha salvato la vita.