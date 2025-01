Laspunta.it - Grottaferrata, al via gli incontri per il Piano Urbanistico Comunale

A partire dall’8 gennaio, e per tutta la prima parte del 2025, si terranno 7che affronteranno uno dei punti cardine del programma di mandato dell’Amministrazione Di Bernardo: la realizzazione del nuovoGenerale. Verranno coinvolti cittadini, scuole, associazioni, organizzazioni, Comitati di Quartiere, Enti, attività produttive territoriali e molto altro. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato all’Urbanistica con l’intento di avvicinare i cittadini a questo tema, fornendo una corretta informazione e coinvolgendo da vicino la comunità nel percorso verso l’adozione del nuovo PUCG. Il primo incontro avverrà mercoledì 8 gennaio alle ore 17:00 con un forum partecipato con tutti i cittadini che si svolgerà presso la Sala Congressi del nuovo Polo Universitario di via della Rovere (Ex Mattatoio).