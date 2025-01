Liberoquotidiano.it - Genova, due sorelle cadono da una piccola finestra: una muore, l'ipotesi agghiacciante su quanto accaduto

Un dramma a: duenella mattinata di oggi, martedì 7 gennaio, sono precipitate dal quarto piano di una casa a Sampierdarena. Tutte e due dalla stessa. Una delle dueha perso la vita: aveva 32 anni. L'altra, di due anni più grande, è rimasta gravemente ferita. Secondosi è appreso, le duesono cadute in un'area che si trova all'interno del palazzo. Sul posto sono subito intervenuti polizia e vigili del fuoco. Si indaga per ricostruire la dinamica dell': le testimonianze e i primi rilievi fanno ipotizzare un duplice gesto volontario, un doppio suicidio insomma. Dentro la casa dalla quale si sono buttate, i soccorritori hanno trovato quattro bambini: la sorella che è morta era madre di tutti e quattro e si stava separando dal marito. Nei prossimi giorni avrebbe dovuto affrontare in tribunale una delicata causa per l'affidamento dei figli.