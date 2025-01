Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo: “Sul Porto di Acciaroli il reading collettivo di presentazione del libro “Il vento tra le mani” in ricordo di Angelo Vassallo”

Il Presidente Dario: “Combattiamo la corruzione. Lo Stato siamo noi. In un luogo simbolo il racconto intimo e potente che celebra la vita e l’eredità di”In una giornata fredda e battuta dal, ildisi è trasformato in un luogo di raccoglimento, memoria e riflessione in occasione delladel“Iltra le– Vita politica del Sindaco Pescatore”, scritto da Dario, fratello die Presidente dellaa lui intitolata. Un eche, nonostante il clima rigido, ha richiamato decine di persone, unite nel desiderio di rendere omaggio alla figura del Sindaco Pescatore, simbolo di integrità e speranza.Tutti, conalla mano, hanno letto un passo delper loro più significativo o in cui si identificavano.