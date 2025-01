Ilfattoquotidiano.it - Dimissioni Belloni, Bindi a La7: “Difficile credere che siano legate a fatti personali, ennesima prova che il governo Meloni non rispetta le istituzioni”

“C’è un insieme di fattori che rende davveroche ledi Elisabetta. Forse è l’che in questotutte le forze politiche, ma in maniera particolare Fratelli d’Italia, non sono rispettosi delle autonomie, delle, delle informazioni, dei pesi, dei contrappesi. E chi conosce bene invece la differenza tra le responsabilità politiche e le responsabilità istituzionali magari ne trae le conseguenze”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) da Rosy, ex ministra della Sanità e già presidente della Commissione Antimafia, circa ledi Elisabettadal vertice del Dis , il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, cioè i servizi segreti italiani.premette che iriguardanti i servizi segreti sono sempre “molto difficili da interpretare”: “Certamente lo sono di più in questo momento, perché Elisabettaè una donna di grande esperienza, anche di trattative.