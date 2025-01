Game-experience.it - Xbox Cloud Gaming è in arrivo sulle smart TV LG, ecco tutti i dettagli condivisi da Microsoft

si espande ulteriormente:ha annunciato l’dell’appTV LG, offrendo in questo modo agli abbonati a Game Pass Ultimate un accesso immediato ai giochi direttamente dal proprio televisore. Questa collaborazione mira a rendere ancora più semplice ed immediata l’esperienza di gioco per molti utenti, eliminando la necessità di hardware aggiuntivi come console o PC.Con questa integrazione, i nuovi modelli diTV LG offriranno un’appche consente ai membri Game Pass Ultimate di accedere a centinaia di titoli presenti nel catalogo, inclusi giochi popolari come Call of Duty: Black Ops 6 e nuove uscite come Avowed, disponibile dal 18 febbraio 2025. Attraverso ilPortal di LG, i giocatori potranno esplorare e avviare i giochi con un semplice clic, rendendo il processo rapido e intuitivo.