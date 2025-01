Ilgiorno.it - Spaccata al bar e fuga con i soldi. Presa coppia di ladri

nella notte in un bar di viale Coni Zugna, zona Solari. Poco dopo le 3.30, un uomo e una donna hanno raggiunto il marciapiede antistante il locale a bordo di uno scooter, poi sono riusciti a intrufolarsi all’interno dopo aver rotto la porta a vetri e subito hanno puntato al registratore di cassa, aprendolo e arraffando icontenuti all’interno (ancora da quantificare). Un colpo che verosimilmente stavano pianificando da tempo. Ma ai due è andata male. Perché durante lasono stati bloccati da una Volante che li ha intercettati in piazza Piemonte e infine arrestati. Chi sono? Lui ha 43 anni, lei 35. Entrambi italiani con precedenti alle spalle. La polizia li ha bloccati alle 3.45 e, dopo gli accertamenti, li ha fermati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Saranno giudicati con il rito direttissimo.