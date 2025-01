Ilrestodelcarlino.it - Salvarano, paese dei presepi: oltre cento opere di grande suggestione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

All’eremo di San Michele sulla pieve disi può davvero respirare la magia delle Feste, e il consiglio è di salire all’imbrunire, quando si illuminano le statue che costellano il sentiero per arrivarci. Qui si trovano infatti alcuni deipiù suggestivi del territorio, in una collettiva che ne raccoglie diversi esemplari, realizzati da artisti provenienti da tutta Italia. Sono circa 105 icostruiti dasti di Reggio, Modena, Parma e altre province, in diversi materiali fra cui spiccano pietra e legno di Betlemme, all’interno del Santuario e nella stalla di San Michele Arcangelo. Fra i più ammirati da famiglie con bambini e ragazzi, ilo con le statue Thun, giunto con la collaborazione di un collezionista reggiano; idelle scuole della provincia, i manufatti dell’intagliatore di legno Livio Panciroli, iluminosi e le installazioni nelle corti di, con figure della Natività lungo via Nazario Sauro.