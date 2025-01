Romadailynews.it - Roma, incidente mortale in via Tiburtina: ciclista perde la vita

Scontro tra un’auto e una bicicletta, vittima un uomo di circa 30 anni. Indagini in corso.Un gravestradale è costato laa unieri pomeriggio, intorno alle 18:00, in via, all’altezza di piazza delle Crociate.La vittima, un uomo di circa 30 anni privo di documenti, è deceduta in seguito all’impatto con una Ford Fiesta condotta da una donna di 32 anni.Sul luogo dell’sono intervenute immediatamente le pattuglie del gruppo Sapienza della polizia locale diCapitale, che hanno avviato i rilievi per accertare le cause dello scontro.La conducente del veicolo si è fermata per prestare soccorso ed è stata sottoposta agli esami di rito, come previsto dalla normativa. Nel frattempo, le autorità stanno cercando di risalire all’identità dele di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.