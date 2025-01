Sport.quotidiano.net - Roma: baricentro basso e rapidità di esecuzione, la quinta sinfonia di Ranieri

Leggi su Sport.quotidiano.net

6 gennaio 2025 - Quando si vince, il giorno dopo è sempre più dolce passare in analisi l'incontro, figurarsi quando si vince un derby dove sulla carta si è gli sfavoriti. Claudioha compiuto il suo quinto capolavoro nella stracittadina, strappando il quinto successo in altrettante sfide con la Lazio, da allenatore della. Un record perfetto, che in questo ultimo capitolo è stato raggiunto con una grande capacità di sofferenza in difesa e due fulmini nel primo tempo, capaci di folgorare i biancocelesti nella prima stracittadina stagionale e del 2025. A inizio gara laprova a impostare il ritmo, gestendo il possesso anche a fronte del pressing alto dei suoi avversari. Il possesso non è però fine a se stesso, al contrario serve a costruire lo spazio per le verticalizzazioni all'indirizzo di Dovbyk.