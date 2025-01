.com - Promozione / Biagio Nazzaro, dall’Alma Fano arriva il centrocampista Serfilippi

, classe 2006, ha giocato 11 partite in questo torneo di Eccellenza: “Laha una storia importante. Non mi piace perdere”CHIARAVALLE, 6 gennaio 2025 – Matteoè un nuovo giocatore dellaChiaravalle. Ilclasse 2006, provenienteJuventus, rinforza la squadra di mister Gianluca Fenucci. “Per me è una sfida avvincente e motivante – spiega– in una società con una storia importante, con sani valori e principi che caratterizzano l’ambiente. Non mi piace perdere e sono sempre pronto a mettermi in gioco”. Chi è Matteo: “Sono duttile e non mi piace perdere”, classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile dell’Alma Juventus, militando dalle formazioni dall’Under 13 Nazionale all’Under 17 Regionale come sotto età.