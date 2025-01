Zonawrestling.net - NJPW: Sospeso il commentatore Chris Charlton dopo le affermazioni anti-AEW

Wrestle Dynasty, ancora più di Wrestle Kingdom, ha settato perfettamente il mood con cui i fan del wrestling possono entrare nel 2025. Uno show di altissima qualità, in cui i wrestler di CMLL, STARDOM, ROH e soprattuttoe AEW si sono affrontati sul ring in una sorta di Forbidden Doorcipata. Lo show è stato molto apprezzato dai fan di tutte le federazioni, ma con una nota stonata.Commenti non approvati?Come riportato da Dave Meltzer sul Wrestling Observer, infatti,, ilin lingua ingleseper Wrestle Dynasty, sarebbe statodalla federazione giapponese a causa di alcuni commenti contro la AEW fatti durante il PPV., che ricopriva il ruolo diheel, ha infatti criticato la AEW per l’utilizzo di alcuni wrestler ex-come Jay White, Will Ospreay e Kazuchika Okada, sminuendo il Continental Classic dicendo che non è assolutamente all’altezza del G1, e facendo alcuni commenti contro Tony Khan.