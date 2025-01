Oasport.it - LIVE Modena-Trento 1-3, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i gialli lottano ma non basta, 3 punti agli uomini di Soli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-MONZA DIDALLE 17.00Per questa sera è tutto. Grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo. Buon proseguimento di serata amici di OA Sport!20.50 Continua il momento no diche inanella il sesto stop consecutivo. A onor del vero, i ragazzi di Giuliani hanno giocato una gara su ottimilli, solcando la via per trovare risultati e invertire la rotta. Per ipesano i tanti errori e la poca lucidità nei momenti clou.(specialmente in avvio) non ha espresso la sua miglior pallavolo ma ha sfruttato al meglio le indecisioni dei padroni di casa, crescendo palla dopo palla. Per i ragazzi diguadagnati in un campo ostico, da grande squadra.1-3 ACE LAVIAA! UNO SCHIAFFO FOTONICO CHE FEDERICI NON REGGE!PASSA AL PALAPANINI!25-26 Gabi Garcia da posto 4.