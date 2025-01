Sport.quotidiano.net - Le interviste. Zammarini plaude i suoi: "Bravissimi a reagire»

È un punto prezioso quello strappato col Perugia in inferiorità numerica, che fa vedere il bicchiere mezzo pieno a Roberto, autore dell’assist a capitan Antenucci. "Il primo tempo è stato equilibrato – osserva il centrocampista della Spal, finora impiegato in tutte le 21 giornate di campionato da mister Dossena –, poi l’espulsione ha cambiato la partita e il Perugia ha preso in mano il pallino del gioco. Dopo il gol del Grifo le cose si sono messe male: in precedenza in situazioni di questo tipo avevamo sempre staccato la spina, invece stavolta la squadra ha reagito molto bene ottenendo un pareggio meritato. L’assist ad Antenucci? Quando mi è arrivata la palla ho pensato di calciare in porta, poi ho visto Mirco ben posizionato e in questo momento è meglio passarla a lui: è il nostro giocatore più importante, lo dimostra ogni volta e siamo felici che abbia firmato il pareggio.