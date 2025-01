Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 5 - 11 Gennaio: M. Il Figlio del Secolo, Madame Clicquot, Vermiglio

TV SKY / NOW 5 - 112025Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 5, gli appassionati di crime drama potranno seguire Law & Order: Organized Crime, in onda alle 21.15 su Sky Investigation e disponibile anche in streaming su NOW. La serie vede il ritorno di Elliot Stabler, detective veterano già protagonista di Law & Order: Special Victims Unit, che torna a indagare a New York dopo l'omicidio della moglie. Stabler si unisce alla Task Force per la criminalità organizzata,ta dal sergente Ayanna Bell, in un intenso gioco di potere e vendetta, affrontando nuovi nemici in un mondo di corruzione e violenza.