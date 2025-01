Ilgiorno.it - Galliavola: getta alcol sul fuoco, ustionato dal ritorno di fiamma

, 6 gennaio 2024 – Probabilmente si ricorderà per molto tempo di aver compiuto uno dei gesti più pericolosi che si possano fare in casa. Anche perché ne porterà traccia a lungo sul viso. Un uomo di 36 anni residente a, in Lomellina, è rimastoal volto a causa di un incidente domestico. Per alimentare ilnel caminetto di casa, ha versato dell'. Ladilo ha colpito al viso. I familiari hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che l'hanno trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia. Dopo le prime cure, si è deciso il trasferimento al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Il 36enne rimane sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.