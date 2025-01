Sport.quotidiano.net - Turno per cuori forti. Cp, vittoria di carattere

Il Cp Grosseto stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, superando l’Azzurra Novara, al termine di una battaglia (3-2 il finale) che si è risolto solo nella seconda frazione di gara e con quale brivido. Al 4’ un bel tiro di Barragan viene fermato dal palo. Il Circolo Pattinatori è impreciso con Sillero e De Oro al 6’. L’agognato vantaggio arriva al 9’, con Sillero che raccoglie e mette in rete una respinta di Scarso sul tiro di Saavedra. A dieci minuti dal riposo, praticamente alla seconda uscita importante nell’area grossetana, il Novara si guadagna un tiro di rigore per un fallo di De Oro. Vega realizza con un tiro a mezza altezza. A 48 secondi dal riposo Saavedra si fa parare una punizione di prima, concessa dopo l’espulsione di Maniero. Nella ripresa ai Pattinatori bastano 25 secondi per tornare in vantaggio: assist dalla destra di Saavedra e deviazione volante sotto porta di Sillero.