Lapresse.it - Siria, le drammatiche conseguenze della battaglia nella città di Hama

Il drone ha immortalato ciò che restaviolentadi, in, che ha lasciato carri armati e lanciarazzi carbonizzati vicino a una moschea. Durante l’offensiva dei ribellini contro le forze dell’ex presidente Bashar Assad, si sono svolti pesanti combattimenti per il controllo del sito strategicomontagna, con il tempio islamico trasformato in una caserma militare. I ribelli hanno circondato il massiccio fino alla liberazionedi. Il massiccio è servito come punto di lancio per i bombardamenti e le operazioni militari condotte dalle forze di Assad contro le aree controllate dai gruppi ribelli.