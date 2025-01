Ricerca, diagnosi del tumore ai polmoni con sensori iniettabili e un test delle urine

Leggi su Ildenaro.it

Studiosi dell’università di Cambridge hanno messo a punto un innovativo esameche mira a rivoluzionare ladeldei, rendendola possibile ad uno stadio estremamente precoce. Il– sinora sperimentato solo su topi ed in fase di conferma sulla sua attendibilita’ clinica – utilizza una nuova tecnologia: si tratta di un sensore iniettabile nel paziente, in grado di identificare la presenza nelle urine di proteine che promuovono lo sviluppocellule del cancro. In questo caso dei. Le proteine vengono emesse dalle cosiddette ‘cellule zombie’ o ‘senescenti’: quando queste muoiono e si accumulano nell’ organismo emettono specifiche proteine, capaci di riprogrammare il loro ‘ambiente’ circostante, con una moltiplicazione fuori controllo tipica dello sviluppo di neoplasie.