Regno Unito forte tempesta di neve blocca il traffico aereo | quali sono gli aeroporti chiusi

Intense nevicate stanno causando notevoli disagi ale stradale in alcune aree del. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le piste dell’aeroporto di Manchester e del John Lennon di Liverpoolstate temporaneamente chiuse. Secondo quanto riferito da Sky News, all’aeroporto di Manchester il personale è impegnato in operazioni di sgombero dellacon l’obiettivo di riaprire le piste “nel minor tempo possibile”.I voli a rischio, infatti,quelli in partenza o in arrivo all’aeroporto di Manchester, al John Lennon di Liverpool, e a quelli di Birmingham, Bristol e Belfast.L’aeroporto di Bristol ha riaperto intorno alle 23:00 di ieri, dopo una precedente chiusura, ma nella mattinata di domenica siregistrati ancora alcuni ritardi. Gli scali di Birmingham, Bristol e l’aeroporto internazionale di Belfast raccomandano ai viaggiatori di verificare lo stato dei voli con la propria compagnia aerea.