Più soldi per il sociale. La proposta di Bianucci

"Investire per il sostegno delle famiglie in difficoltà e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori con l’introduzione del salario minimo a 9 euro, almeno quanto il Comune di Lucca spende oggi per le feste e gli eventi turistici". Questa ladel consigliere di opposizione Danieleche arriva alla vigilia del consiglio comunale che martedì prossimo discuterà sul bilancio di previsione.presenterà un ordine del giorno a sostegno delladella creazione del "Fondo di solidarietà e dignità per le famiglie", collegato a uno stanziamento, secondo l’esponente delle minoranza, capace di sostenere almeno mille famiglie lucchesi (pari a circa 2.300 cittadini) che oggi affrontano concrete criticità per l’emergenza abitativa, per il pagamento delle bollette di gas e luce e per gli acquisti alimentari e per garantire il salario minimo di 9 euro per tutti i lavoratori delle cooperative che ottengono appalti dal Comune e dalle sue aziende partecipate.