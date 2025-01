Sport.quotidiano.net - Pallamano. A Casalgrande baby in campo in ricordo di Roberto

Va in scena oggi ail Memorialnesco (foto), competizione giovanile di rilievo nazionale che ricorda il dirigente dellaSpallanzani, scomparso nell’autunno 2016. Un evento che, per la prima volta nella sua storia, viene collocato all’inizio dell’anno solare, mentre in passato andava in scena ad inizio stagione, e che vede la disputa di due triangolari: alle 9,30, sul parquet del PalaKeope, prenderà il via l’Under 14 femminile, con le padrone di casa guidate da Ilenia Furlanetto che se la vedranno in un derby tutto reggiano con il Marconi Jumpers Castelnovo Sotto; alle 12 quest’ultima se la vedrà con Prato, prima del match conclusivo dalle 15,15 tra Prato e la Spallanzani. Nella categoria Under 16, invece, per le padrone di casa guidate da Elena Barani, tecnico anche della prima squadra, la sfida inaugurale sarà alle 10,45 contro le già citate Tushe Prato, che poi alle 14 sfideranno Cingoli; l’ultimo match della giornata si giocherà alle 16,30 tra il team marchigiano e le locali.