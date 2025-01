Ilnapolista.it - Lo United interessato a Kvaratskhelia per gennaio, ma la trattativa è complicata (TeamTalk)

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Rudy Galetti su, Manchestere Liverpool stanno monitorando Khvicha; i primi lo vorrebbero già a, ma larisulta essere, dato che il Napoli non lo lascerà partire per ora.Loper, ma l’affare è complicatoIl portale scrive:Il Manchestervorebbe ottenere un accordo per, poiché anche il Liverpool continua a monitorare l’attaccante. Rimane un giocatore chiave per il Napoli, ma, allo stesso tempo, il suo futuro sta attirando un notevole interesse da parte dei top club in Premier League. Le recenti discussioni tra Manchestere Napoli inizialmente si sono concentrate su Marcus Rashford e hanno incluso richieste sull’ala georgiana, che lovede come sostituto dell’inglese.