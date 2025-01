Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Bischofshofen 2025 in DIRETTA: azzurri per superare il taglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19: L’unico che può ancora sperare in un recupero miracoloso (almeno per il podio finale) sembra lo svizzero Gregor Deschwanden, oltremodo penalizzato oggi a Innsbruck da condizioni meteo sfavorevoli che lo hanno relegato in quarta posizione, facendolo però sprofondare a oltre 20 punti dal terzetto austriaco in corsa per l’Aquila d’Oro.16.16: E’ iniziata con una tripletta austriaca a Oberstdorf ed è proseguita con altri due trionfi austriaci la 73ma edizione delladei Quattro. L’Austria ha monopolizzato il podio nella prima tappa sul Schattenbergschanze nella tappa inaugurale del Vierschanzentournee, valevole anche per la Coppa del Mondo maschile 2024-di salto con gli sci. La vittoria è andata a Stefan Kraft, non il primo favorito della vigilia, mentre la risposta di un altro dei candidati al titolo, Daniel Tschofenig, non si è fatta attendere mercoledì, 1 gennaio, sul trampolino di Garmisch.