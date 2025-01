Ilgiorno.it - Il significato del Giubileo tra fede e storia

Prosegue il ciclo di incontri promosso dalla Parrocchia di San Vittore martire, in collaborazione con l’associazione Alcide De Gasperi presieduta da Marco Rotondi. Mercoledì 15 gennaio alle 20.45, nella sala sottostante la Chiesa di San Giovanni, in piazza Cardinal Ferrari, si terrà la conferenza “, il perdono che ridona la vita”. L’introduzione spetterà al parroco don Marco Longoni e al presidente Rotondi. Poi il professor Danilo Zardin, docente dimoderna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, illusterà il passato e il presente del, che durerà un anno e ha preso il via con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. "Il professor Zardin è stato anche curatore dell’omonima mostra presentata al Meeting di Rimini questa estate - spiega Rotondi -.