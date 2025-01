Quotidiano.net - Il caso Sardegna. Todde valuta i ricorsi e non molla la presa

Non è mai successo prima. E anche per questo, a fronte dell’inesistenza di precedenti, ildella possibile decadenza della governatrice sarda, Alessandra, è destinato a fare scuola. Sia dal punto di vista politico che, appunto, giuridico. Si dovrà venire a capo dell’ordinanza-ingiunzione del collegio elettorale della Corte d’appello di Cagliari che chiede al Consiglio regionale dellal’adozione del provvedimento di decadenza della governatrice 5 Stelle per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. Spese che, per altro, sono state sostenute dal M5s, dal Pd e solo in piccolissima parte (si parla di poche centinaia di euro) da ‘donazioni’ di militanti. Un problema più di forma che di sostanza, dunque? Difficile dirlo. Ieriha dichiarato di voler dare battaglia: "Vado avanti perché sono legittimata a farlo".