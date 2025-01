Laprimapagina.it - Gualdo Tadino. Daniele Bordicchia uccide la moglie Eliza Stefania poi si toglie la vita

Omicidio suicidio nel Perugino., 39 anni e la, 30 anni, sono stati trovati morti in un’abitazione a Gaifana, una frazione di(Perugia). I Carabinieri hanno confermato l’ipotesi di omicidio-suicidio, che è compiuto con la pistola in dotazione a, ex guardia giurata.In base alla prima ricostruzione, attorno alle 10 di domenica mattina,avrebbe fatto fuoco contro la, operatrice socio-sanitaria all’istituto Serafico di Assisi, per poi rivolgere verso di sé l’arma. A trovare i corpi sono stati i genitori di lui che abitano poco lontano. I due si erano sposati a maggio e non avevano figli. Erano andati in viaggio di nozze in Egitto.