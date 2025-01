Sport.quotidiano.net - Emma Villas, duro test con Ravenna. Melato: "Giochiamo le nostre carte"

Al Palaestra arrivaperare le reali ambizioni di. Le tre vittorie su Reggio Emilia, Aversa e Pineto hanno proiettato i biancoblù nel cuore della zona play-off, al quinto posto, e adesso la sfida alla capolista (ancorché in coabitazione con Brescia e Prata di Pordenone) può delineare meglio quale ruolo potrà occupare la squadra di Graziosi. Con un successo ogni scenario è plausibile, incluso quello di una super rimonta a danno delle lepri che stanno comandando il campionato con otto lunghezze di vantaggio sul terzetto di cui fa parte anche; con una sconfitta invece ci sarà da fare i conti con una classifica che difficilmente potrà essere migliore del quarto posto. Parola al campo, dunque, per un confronto a cui si arriva in palla: "Abbiamo riposato bene dopo la partita di Pineto, sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra molto forte comeche sta guidando meritatamente la classifica – ha detto il vicepalleggiatore biancoblù Pietroai microfoni del sito ufficiale della società –.