Dramma Schumacher | annuncio strappalacrime

, undella Ferrari in un giorno che tutti gli appassionati e i tifosi non possono dimenticareC’è un giorno dell’anno che tutti i tifosi della Ferrari hanno segnato in rosso sul calendario. Un giorno importante per. Il 3 gennaio è come Natale per quelli che hanno amato il campione tedesco, giorno della sua nascita. E come ogni anni, la Ferrari, riesce a piazzare il postsui social.(Lapresse) – Ilveggente.it“Il 3 gennaio per gli appassionati di Formula 1 non è mai una giornata come le altre. In questo giorno infatti compie gli anni Michael, sette volte campione del mondo e personaggio simbolo del motorsport per almeno due decenni, dall’inizio degli ’90 all’inizio degli anni ’10 del nuovo millennio.