Conceiçao: «La fortuna non arriva senza il talento e il duro lavoro, l'Italia è la mia seconda casa»

Sergio, tecnico del Milan, ha rilasciato la conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l’Inter.: «Lanonile ilè la mia»Come sta e come sta la squadra?«Meglio, e spero che la squadra stia meglio di me. Abbiamo un giorno di riposo e stiamo preparando la partita, l’Inter è una squadra forte, abituata a vincere, con lo stesso allenatore, con giocatori che giocano insieme da tanto tempo. È una bella cosa per loro, noi dobbiamo pensare a noi stessi: è tutto difficile, ma nelle difficoltà dobbiamo essere uomini tutti, non possiamo dimenticare che ci guardano tutti i tifosi. Non possiamo neanche dimenticare di avere 4-5 giocatori che non sono al top».Primo derby in Italia contro una delle sue squadre da calciatore.