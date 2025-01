.com - Basket B nazionale / Fabriano, clima teso dopo il derby: si attendono provvedimenti

Il club chiede scusa ai propri tifosi nostri tifosi annullando la conferenza stampa per rispetto nei loro confronti. Nelle prossime ore si prevede qualche taglio per alcuni giocatori, 5 gennaio 2024 – La sconfitta nelcontro Jesi e le contestazioni del fine gara dei tifosi alla squadra ha provocato la reazione della società che ha subito presoforti.“La società – si legge in un comunicato divulgato nell’immediato post gara – ha ritenuto opportuno non svolgere la consueta conferenza stampa per rispetto della tifoseria e si è già messa al lavoro per migliorare un assetto di squadra, sia in entrata che in uscita, che in questo momento appare insufficiente per garantire il raggiungimento dei nostri obbiettivi. Chiediamo scusa ai nostri tifosi per aver perso ilin questa maniera: anche oggi il nostro pubblico ha dimostrato per l’ennesima volta di essere di categoria superiore.