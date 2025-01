Bergamonews.it - Atalanta, ufficiale la cessione di Godfrey: va all’Ipswich Town in prestito secco

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Benlascia l’dopo soli sei mesi e vola inin Premier League.Il difensore inglese lascia Bergamo dopo cinque apparizioni complessive per un totale di 93 minuti passati sul terreno di gioco: l’ultima presenza il 18 dicembre, quando entrò in campo al 64esimo negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cesena.Il duttile difensore inglese non è mai entrato stabilmente nelle gerarchie di Gasperini: non convocato per la Supercoppa in Arabia, l’ex Everton non era più considerato parte centrale del progetto nerazzurro.in stagione ha collezionato appena 23 minuti in Serie A in una partita e 19 in Champions in due apparizioni. La scorsa estate era sbarcato a Bergamo per circa 10 milioni di euro (bonus compresi) e aveva firmato un contratto quinquennale.