Al cinema Pino Daniele – Nero a metà docufilm di Stefano Senardi e Marco Spagnoli

foto di Lino VairettiROMA – È alda sabato 4 gennaio, distribuito da Eagle Pictures, “”, un ritratto intimo e profondo della vita e carriera del cantautore napoletano, una delle figure più importanti della musica italiana. A 10 anni dalla scomparsa di, il documentario è l’occasione per riscoprire l’uomo dietro l’artista, grazie ai racconti e le emozioni racchiuse in uno dei suoi album più rappresentativi.Prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures, per la regia di, “” ripercorre la prima parte della carriera di. Attraverso gli occhi di, amico di lunga data e storico produttore di, il documentario offre uno sguardo inedito sul legame tra l’uomo e l’artista, esplorando il lato più autentico e personale del musicista napoletano.