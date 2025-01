Anteprima24.it - A Calvi continuano le ‘Fantasie di Natale’: due eventi per l’Epifania

Tempo di lettura: 2 minutiAsarà festeggiata con due, entrambi, come la stessa rassegna Fantasie di Natale, sono giunti alla loro XV edizione. In mattinata, alle ore 12:00, ci sarà l’ARRIVO DELLA BEFANA per tutti i bambini in Piazza Roma.Nella Piazza principale dila Befana provvederà a consegnare regali e dolciumi a tutti i bambini presenti. In serata, alle ore 20:30, presso la Chiesa Madre è previsto un altro evento: il GRAN CONCERTO DEL, con la partecipazione straordinaria di importanti artisti lirici, di fama internazionale, dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma e del Teatro San Carlo di Napoli. Tra gli Artisti presenti ci sarà, dopo il grande successo riscosso lo scorso anno, il tenore Antonio Sorrentino dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma.