Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2025 ore 17 | 30

DEL 4 GENNAIO 2024 ORE 17.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN GENERALE AUMENTO LUNGO LE AUTOSTRADE IN PARTICOLARESULLA’A1 FIRENZE-CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZEIN DIREZIONE OPPOSTA CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARESTESSA SITUAZIONE NEL TRATTO DELLA A1-NAPOLI COMPRESO TRA CEPRANO E VALMONTONE VERSOSULLA DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE APPIAANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN DIREZIONE TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI IN GALLERIA PITTALUGASI RALLENTA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E APPIAPASSIAMO ALLE CONSOLARIAUTO ANCORA IN CODA PER INCIDENTE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDOMENTRE COMPLICI GLI ALLENAMENTI A PORTE APERTE DELLA SQUADRA CALCIOSI SONO CREATE FILE IN VIA DI SANTA CORNELIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONEE SULLA PROVINCIALE FORMELLESE ALTEZZA FORMELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIRALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONEALTEZZA CASTELNOCAMBIAMO ARGOMENTOA VITERBO E’ TUTTO PRONTO PER UNA SERIE DI EVENTI NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER L’EPIFANIA TRA CUI LA 23^ EDIZIONE DELLA CALZA DELLA BEFANA PIÙ LUNGA DEL MONDO DENOMINATA “LA CALZA DELLA SOLIDARIETÀ E IL “CORTEO DEI RE MAGI”.