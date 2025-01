Lapresse.it - Usa, nascose scarpette rosse del Mago di Oz: si dichiarerà colpevole

Un uomo accusato di aver nascosto a lungo leindossate da Judy Garland in “Ildi Oz”, intende dichiararsidel furto, ha confermato venerdì il suo avvocato. Le pantofole sono state rubate nel 2005 dal Museo Judy Garland nella sua città natale di Grand Rapids, Minnesota. La loro ubicazione è rimasta un mistero per quasi 13 anni, fino a quando l’FBI le ha recuperate nel 2018. Secondo Heritage Auctions, che ha condotto la vendita, il mese scorso sono state vendute all’asta per un prezzo record di 32,5 milioni di dollari per cimeli cinematografici. L’identità dell’acquirente non è stata rivelata. Jerry Hal Saliterman, oggi 77enne, di Crystal, Minnesota, è stato accusato lo scorso marzo di furto di un’opera d’arte di grande valore e di intralcio alla giustizia. L’atto di accusa contro Saliterman afferma che, dall’agosto 2005 al luglio 2018, ha “ricevuto, nascosto e smaltito un oggetto di patrimonio culturale” e che sapeva che le pantofole erano state rubate.