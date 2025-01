Puntomagazine.it - Tentato omicidio a Quarto: non lo assume e lo colpisce con una mannaia

in una Carrozzeria a, 25 enne arrestato dai Carabinieri. “La vita è appesa ad un filo” non è solo il titolo di un film dei primi anni 90. È anche un’espressione legata alla precarietà dell’esistenza.Nella storia che racconteremo, la vita è quella di un carrozziere di 53 anni e il filo è quello di unadi acciaio. Sul manico ancora il prezzo d’acquisto, un bollino giallo, 15 euro. È il costo di un’idea che si è concretizzata nell’officina della vittima, in via Viticella. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di NapoliM.N., un 25enne di origini tunisine, ha chiesto al 53enne di essere assunto. Qualche mese aveva lavorato in prova, ma le cose non erano andate bene. Il titolare della carrozzeria ha rinnovato il suo rifiuto, ma la reazione del 25enne è spropositata spropositata.