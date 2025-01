Napolipiu.com - RIVOLUZIONE CONTE – Napoli, addio al 4-3-3: ecco il nuovo modulo contro la Fiorentina

Leggi su Napolipiu.com

al 4-3-3:illa">Il tecnico leccese deve fare i conti con le assenze di Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia per la sfidala. Si va verso un cambiocon il passaggio al 5-3-2.Ilsi prepara alla difficile trasfertala, match che chiuderà il girone d’andata per gli azzurri. I viola, quinti in classifica a quota 32 punti insieme alla Juventus (con una gara da recuperare), sono tra le rivelazioni del torneo nonostante il digiuno di vittorie nelle ultime tre gare.Secondo quanto riporta Repubblica, Antonioè costretto a rivedere i suoi piani: “Nei pensieri dic’è solo la difficile sfida di oggi, non la volata per il titolo di campioni d’inverno. Le pesanti assenze di Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia costringeranno ila cambiare pelle, con il probabile passaggio al5-3-2”.