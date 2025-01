Metropolitanmagazine.it - Oggi Bono Vox riceverà la Medal of Freedom dal presidente Joe Biden

Tra pochi giorni, il democratico Joecederà definitivamente il passo al suo successore, Donald Trump. Prima dell’insediamento ufficiale del tycoon repubblicano, tuttavia, ilin carica detiene ancora suoi poteri decisionali. Tra questi, c’è la possibilità di conferire la Presidentialof, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. Tra i destinatari di quest’anno, c’è ancheVox.Il frontman degli U2 sarà il primo cittadino irlandese a riceverla dal 2009, anno in cui Barack Obama premiò la primadonna dell’Irlanda, Mary Robinson. Da sempre attivo in campo sociale umanitario,ha preso parte a numerosissime iniziative benefiche. La presenza fissa nelle riedizioni di Do They Know It’s Christmas?, il singolo The Saints Are Coming, insieme ai Green Day, per supportare la ricostruzione di New Orleans dopo la devastazione dell’Uragano Katrina.