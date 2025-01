Thesocialpost.it - Marco Liorni, dopo il Capodanno Rai “scatta la denuncia”: gravissima accusa

ha usato i social perre un episodio spiacevole che lo ha visto coinvolto e che rischiava di metterlo in cattiva luce. Attraverso un post su Instagram, il conduttore ha espresso il suo disappunto e annunciato la possibilità di intraprendere azioni legali.è stato avvisato di un episodio gravemente lesivo nei suoi confronti. Non è la prima volta che una figura pubblica viene presa di mira in questo modo: recentemente, anche Mara Venier avevato truffatori che utilizzavano il suo nome per promuovere prodotti dimagranti.Nello specifico,ha segnalato la circolazione di video falsi sui social, in cui sembrava protagonista di comportamenti inappropriati. Ha sottolineato che tali clip, create con l’uso dell’intelligenza artificiale (AI), contenevano frasi che lui non ha mai pronunciato.