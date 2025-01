Sport.quotidiano.net - Lucchese - La rivelazione della cordata: "Rifiutata la nostra offerta da tre milioni"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Colpo di scena notturno nella vicendacessione. Secondo quanto riportato dal sito "Lucca in diretta" l’American Group Sports, tramite il manager italiano Alessio Sundas, ha offerto la cifra di 3di euro per acquistare la società rossonera. Ma l’è stata rimandata al mittente, un po’ come successe qualche anno fa, quando l’allora patron, Arnaldo Moriconi, non prese in considerazione la proposta di acquisto avanzata anche allora da Sundas. "Esprimiamo il nostro dispiacere – scrivono gli americani in una nota – nel comunicare che laCalcio ha deciso di rinunciare alla proposta di acquisizione avanzata da American Group Sports. Laproposta non rappresentava solo un apporto economico, ma un vero e proprio piano strategico per il rilancio e la crescita del club.