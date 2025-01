Ilgiorno.it - L’Olmina si veste a festa. Corteo e celebrazioni nel segno della speranza per l’arrivo dei Re Magi

Si apre oggi e si concluderà martedì lapatronaleparrocchia del. La zona periferica, lambita dall’autostrada, vive ogni Epifania un momento di vitalità. I primi documenti che parlano del quartiere risalgono al 1532, nel testamento di Caterina Biglia vedova Lampugnani, dove troviamo citata una Cassina Delmeno. Nel 1569 nello Status Anonimus si parla di una Cassina del Mino, abitata da 75 persone.è un quartiere povero di servizi, ma nell’Epifania diventa un richiamo, e la patronale è un’occasione per riscoprirlo. In collaborazione con le altre Parrocchie dell’appena costituita Comunità pastorale S. Barnaba e S. Filippo Neri in Legnano, lacelebra i Re, che nella tradizione cristiana rappresentano saggi astrologi giunti da Oriente a Gerusalemme per adorare il Bambino Gesù, il re dei Giudei, da poco nato.