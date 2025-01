Gamberorosso.it - La pasticceria ottocentesca di Trieste dove si incontrano tre tradizioni gastronomiche

Leggi su Gamberorosso.it

A pochi passi dal Canal Grande di, la bora trasporta i golosi fino a via Trenta Ottobre, 3. Ci si ritrova in un vento di influenze, culture e contaminazioni, in un luogo in cui la tradizione italiana si fonde con quella balcanica, ebraica e austroungarica. Il tempo sembra essersi fermato in una delle insegne più antiche della città. Il bancone in legno, le piastrelle viennesi, il lampadario di cristallo e le sedute in velluto rosso riescono a far immergere il visitatore in un tempo ormai lontano. Le vetrate decorate a mano in stile eclettico lasciano ammirare i numerosi dolci, poggiati su eleganti alzate tra drappi di raso bianco.La storiaRisulta facile capire perché sia stata annoverata tra le pasticcerie storiche più belle d’Italia. Considerata dal Ministero della Cultura come locale di valore storico e inserita nel patrimonio italiano da salvaguardare.