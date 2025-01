Terzotemponapoli.com - La pagella di Fiorentina – Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildopo la vittoria interna contro il Venezia, con le assenze di Politano e Kvaraskhelia nella difficile trasferta di Firenze contro lasfodera una prestazione tatticamente perfetta, Conte preferisce Spinazzola a Ngonge e ancora una volta ha avuto ragione, quarta vittoria consecutiva in campionato, nelle ultime quattro trasferte conquistaquattro vittorie tutte con grandi prestazioni.0 – 3Ho visto questo:Meret 7: Una parata nel primo sullo 1-0, altra bellissima parata nella ripresa, sul 2-0, cresce partita dopo partita. Di Lorenzo 6,5: Partita di grande sacrificio e soprattutto di copertura, poche sovrapposizioni in attacco ma perfetto in fase difensiva. Rrahmani 7,5: Domina in area di rigore con grandi chiusure, salva sulla linea il possibile gol del 2-1 che avrebbe potuto riaprire la partita.