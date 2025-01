La Befana di Salvamamme con "Guido Aggiusta Giocattoli" contro il fenomeno dei giochi usa e getta

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 4 gennaio 2015 – Al villaggio Icepark al Foro Italico, è stato anticipato l’arrivo dell’Epifania con un ospite speciale: la “Green” diche ha distribuito doni e dolciumi ai bambini delle famiglie dell’Associazione. Le calzette riempite di dolci dai volontari, una diversa dall’altra perché riciclate, sono state donate ai bambini dallain outfit rigorosamente verde. Alle famiglie romane inoltre per la gioia dei bambini sono stati regalati 2.000 biglietti per pattinare sul ghiaccio generosamente donati da Andrea de Angelis, e i libri di “le Favole di Joy” di Sara Cicolani.impegnata da decenni nel supporto alle famiglie in difficoltà socioeconomica, da sempre promuove un modello reale di economia circolare, dove materiali e prodotti sono riutilizzati, riparati, rinnovati e riciclati, creando un ciclo continuo e sostenibile, e ne è un esempio, il “Mastro Geppetto” dell’associazione che ridà vita adestinati ad intasare le discariche.