Inter-Milan Sozza l’arbitro della finale di Supercoppa Italiana!

Inter-Milan si giocherà lunedì 6 alle 20 all'Al-Awwal Park Stadium di Riad. L'AIA ha appena reso noto la designazione arbitrale per la finale di Supercoppa Italiana. Simone Sozza sezione di Seregno sarà l'arbitro della partita.

ARBITRO DI INTER-MILAN

Arbitro: Simone Sozza
Assistenti: Carbone-Tegoni
IV: Fabbri
VAR: Marini
AVAR: Doveri