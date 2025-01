Ilrestodelcarlino.it - Il raid dell’accoltellatore. Recitava una preghiera islamica. Raggiunto da cinque proiettili

VERUCCHIO (Rimini)Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, l’accoltellatore egiziano che la notte di Capodanno ha seminato il panico a Villa Verucchio, è stato ucciso concolpi di pistola.: uno lo haalla spalla destra, mentre gli altri quattro – quelli mortali – tra il torace e il capo. Il corpo del 23enne, che il 31 dicembre scorso ha ferito quattro persone prima di essere neutralizzato, presentava inoltre lividi compatibili con duedi rimbalzo, che lo hannoalle gambe: potrebbe trattarsi di due dei primi colpi di avvertimento, sparati a terra dal comandante della stazione dei carabinieri del paese in provincia di Rimini, il luogotenente Luciano Masini, ora indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Sono questi i primi dati che emergono dall’autopsia disposta dalla Procura di Rimini sul corpo del richiedente asilo, arrivato in Italia nel 2022 e ospite di una cooperativa sociale nell’ambito di un progetto per l’inserimento lavorativo.