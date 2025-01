Il conto personale i donatori fantasma la fattura dimenticata | ecco perché la Corte d’Appello ha chiesto la decadenza di Alessandra Todde

Leggi su Open.online

È un vero e proprio terremoto politico quello che scuote da ieri la Regione Sardegna, la cui presidente, in carica da meno di un anno, è stata dichiarata decaduta dalla carica dal Collegio regionale di garanzia elettorale delladi Cagliari a causa di irregolarità nella gestione e rendicontazione della campagna elettorale. L’atto del Collegio di garanzia, in realtà, è stato emanato lo scorso 20 dicembre, ma solo ieri, 3 gennaio, è stato depositato e notificato all’ex viceministra del Movimento 5 Stelle. Se confermata, la decisione comporterà ladidalla carica di presidente oltre che di consigliera regionale e aprirà la strada al ritorno al voto in Sardegna., per parte sua, ha definito la notifica della«un atto amministrativo, che impugnerò nelle sedi opportune», aggiungendo di avere «piena fiducia nella magistratura».