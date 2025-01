Quotidiano.net - Gli influencer del terrore. “Così il web istiga i lupi solitari”

Roma, 4 gennaio 2025 – Non c’è una minaccia specifica, ma il rischio che qualche lupoo o una scheggia impazzita decida di emulare il terrorista di New Orleans è alto. Per questo l’Fbi e il dipartimento per la sicurezza interna americana hanno inviato una nota congiunta a circa 18.000 dirigenti di polizia e sceriffi in tutto il Paese avvertendoli di essere “iper vigili”. Bourbon Street, teatro della strage nella notte di Capodanno, ha già cominciato a riprendere vita, ma le indagini sulla strage compiuta da Shamsud-Din Jabbar continuano, come proseguono quelle sull’altro incidente di una giornata infausta per gli Stati Uniti, l’esplosione della Tesla fuori dal Trump Hotel a Las Vegas. Su quest’ultimo caso, il medico legale ha confermato quello che l’Fbi già sospettava dopo aver trovato una ferita di arma da fuoco sul cadavere: Matthew Livelsberger, che era alla guida, si è suicidato prima dell’esplosione.